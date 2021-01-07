القبض على منتحل صفة ضابط في مكافحة الارهاب

2021/01/07 | 14:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأختتم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة واجباتهم بإلقاء القبض على مُنتحل لصفة ضابط في جهاز مُكافحة الإرهاب كان يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين ويأخد منهم مبالغ مالية لإغراض التعيين وغيرها .

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