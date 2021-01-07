الزوراء يستحصل موافقة رسمية بتمليك أراضي النادي والإدارة تتلقى دعماً بـ 750 مليون دينار

2021/01/07 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي اليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021)، وفدا من نادي الزوراء المتمثل بالكادر التدريبي والاداري في مقر الوزارة، فيما اشارت الادارة الى أن الوزير وجه بصرف مبلغ ( 750) مليون دينار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشبلي قدم الدعم المادي والمعنوي مؤكدا على تمليك الاراضي التابعة للنادي حسب قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك الاراضي التابعة لمؤسسات الدولة" .

واضافت، أن "الوفد أثنى على ما قدمه وزير النقل معربا عن شكره وامتنانه لما قدمه من دعم مادي ومعنوي للرياضة العراقية وبالخصوص نادي الزوراء بمختلف العابه".

وبينت الوزارة، أن "الشبلي أشار الى ان هناك خططا استراتيجية بخصوص الاندية التابعة للوزارة لتطوير الملاعب والمؤسسات الرياضية التي ستنجز عام 2021".

من جانبه أشار عضو الادارة كريم رزاق في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" الوزير وجه بصرف مبلغ 750 مليون دينار من ميزانية النادي".

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