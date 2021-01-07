2021/01/07 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلن اللواء قوات خاصة، يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس (07 كانون الثاني 2021)، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش، يشغل منصباً مهماً في الفلوجة.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الأهداف المُنتمية لعصابات داعـش الإرهابيـة في منطقة (الـ٥ كيلو) بمحافظة الأنبار".

وأضاف، أن "استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت واجباً نوعياً أسفر عن إلقاء القبض على ما يسمى عسكري قاطع زوبع - الفلوجة المُكنى { أبو عائشة } والمُنتمي لعصابات داعـش التكفيرية وبدلالة الإرهابي المُتهم وعلى ضوء الاعترافات".وأشار إلى أنه "تم العثور على كدس من الأعتدة والأسلحة التي كان يحاول من خلالها عناصر عصابات داعش استهداف قطعات القوات الأمنية في مناطق شمال بغداد"، مبيّناً أن "هذه العملية جاءت بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية".

وأوضح، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذ واجباً نوعياً آخر أسفر عن إلقاء القبض على عُنصرين من عصابات داعـش الإرهابية في قضاء الفلوجة".

ووفقاً لرسول، فإن "أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب، اختتموا سلسلة واجباتهم بإلقاء القبض على مُنتحل لصفة ضابط في جهاز مُكافحة الإرهاب، كان يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ويأخذ منهم مبالغ مالية لأغراض التعيين وغيرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول يعلن اعتقال قيادي بتنظيم داعش يشغل منصباً مهماً في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول يعلن اعتقال قيادي بتنظيم داعش يشغل منصباً مهماً في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).