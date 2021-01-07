ديالى.. السياسة والعشيرة تمنع حسم سبع وحدات إدارية تُدار بالوكالة

2021/01/07 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الخميس (07 كانون الثاني 2021)، أن 7 وحدات إدارية في المحافظة تدار بالوكالة، وبعضها ما زالت تدار بالطريقة المذكورة، منذ 5 سنوات مضت.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة، عبدالله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "7 وحدات إدارية في ديالى بينها 3 أقضية مهمة وهي (خانقين- المقدادية- بلدروز)، تدار حاليا بالوكالة في ظاهرة فريدة، ربما هي الأولى على مستوى العراق".

وأضاف الحيالي، أن "بعض الوحدات الإدارية تأجل حسم ملفها بسبب جدال السياسة ورغبة قوى متعددة بالظفر بالمنصب، إضافة إلى أسباب أخرى".ولفت إلى أن "حسم ملف الوحدات الادارية تعقد بعد حل مجالس الاقضية والنواحي التي كانت الجهة المعنية باختيار البدلاء، والتصويت عليهم وفق الضوابط والتعليمات الرسمية".

بدوره، أوضح منذر حسن محلل سياسي في بعقوبة، أن "الاحزاب السياسية هي من تعرقل حسم ملف اختيار شخصيات لإدارة الاقضية والنواحي التي تدار بالوكالة، لأنها تتنافس بقوة للظفر بها، والأدلة كثيرة منها المقدادية التي تدار بالوكالة منذ نحو 5 سنوات، وكذلك مندلي، لكن هناك نواحي، دخل فيها التنافس العشائري على الخط".

وأشار حسن إلى أن "الإدارة بالوكالة أفضل الحلول الحالية لتفادي إشكالات وصراعات في مناطق تعيش استقراراً نسبياً حالياً"، مؤكداً أن "الجميع متفق بأن حسم تلك المناصب بعد الانتخابات المقبلة".

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