مركز العراق للقانون الدولي الجنائي يرحب بأصدار مذكرة قبض بحق ترامب

2021/01/07 | 14:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ رحب مركز العراق للقانون الدولي الجنائي بالقرار الذي اصدره القضاء العراقي هذا اليوم والخاص باصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي المنهية ولايته دونالد ترامب اثر ارتكابه جريمة اغتيال الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ومن كان معهما .وقال القاضي محمود الحسن رئيس المركز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه انه :" طبقاً لنظرية القيادة ومسؤولية الرئيس الاعلى فانه يعتبر مسؤولاً عن ارتكاب هذه الجريمة ، كما وان هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الدولية التي تصنف وفق مفهوم الجرائم ضد الانسانية والتي تعتبر جريمة القتل في مقدمتها ، وبالتالي لاحصانة قانونية لمرتكب مثل هذا النوع من الجرائم "./انتهى9

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