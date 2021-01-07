تسجيل 80 اصابة جديدة و4 وفيات بفايروس كورونا في اقليم كردستان

2021/01/07 | 14:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، تسجيل 80 اصابة جديدة و4 وفيات بفايروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية./ انتهى

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