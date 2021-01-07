2021/01/07 | 14:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السياسي العراقي المقرب من الادارة الأمريكية النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الخميس، على صدور مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب من قبل احدى المحاكم العراقية.وقال الالوسي، لوكالة شفق نيوز، إن “هذا القرار اساءة كبيرة للقضاء العراقي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مثال الالوسي: مذكرة القبض بحق ترامب إساءة كبيرة للقضاء العراقي والقرار غير عراقي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مثال الالوسي: مذكرة القبض بحق ترامب إساءة كبيرة للقضاء العراقي والقرار غير عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).