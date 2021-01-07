2021/01/07 | 14:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن آخر موقف عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن آخر موقف عن السلالة الجديدة لكورونا.. هل دخلت العراق؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن آخر موقف عن السلالة الجديدة لكورونا.. هل دخلت العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).