القبض على أحد الأهداف المُنتمية لعصابات داعـش الإرهابيـة محافظة الانبار

2021/01/07 | 14:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول ان” أبطال جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأهداف المُنتمية لعصابات داعـش الإرهابيـة في منطقة ” الـ٥ كيلو ” بمحافظة الانبار”.

واوضح رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، نفذت إستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب واجباً نوعياً أسفر عن إلقاء القبض على ما يسمى عسكري قاطع زوبع – الفلوجة المُكنى { أبو عائشة } والمُنتمي لعصابات داعـش التكفيرية وبدلالة الإرهابي المُتهم وعلى ضوء الاعترافات، تم العثور على كدس من الأعتدة والأسلحة التي كان يحاول من خلال عناصر عصابات داعش إستهداف قطعات القوات الأمنية في مناطق شمال بغداد، وقد جاءت هذه العملية بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية .

على صعيد مُتصل نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجباً نوعياً آخر أسفر عن إلقاء القبض على عُنصرين من عصابات داعـش الإرهابية في قضاء الفلوجة.

وأختتم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة واجباتهم بإلقاء القبض على مُنتحل لصفة ضابط في جهاز مُكافحة الإرهاب كان يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين ويأخد منهم مبالغ مالية لإغراض التعيين وغيرها .

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