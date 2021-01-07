الخارجية الروسية تعلق على الأحداث الاخيرة في واشنطن

2021/01/07 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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علقت الخارجية الروسية، اليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021)، على الأحداث التي حصلت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرة أنها شأن داخلي أمريكي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان لها، "في الوقت نفسه، نلفت الانتباه مرة أخرى إلى حقيقة أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة قديم، ولا يفي بالمعايير الديمقراطية الحديثة، ويخلق فرصًا لانتهاكات عديدة، حيث أصبح الإعلام الأمريكي أداة للنضال السياسي، وتسبب هذا إلى حد كبير في الانقسام في المجتمع الذي لوحظ الآن في الولايات المتحدة".

وأضافت، "نتمنى للشعب الأمريكي الصديق أن يعيش هذه اللحظة المأساوية في تاريخه بكرامة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصادق الكونغرس الأميركي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي، وذلك رغم مقاطعة الجلسة ليلة أمس بسبب اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأميركي.

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