الاتصالات تصدر طابعاً بمناسبة مئوية الجيش

2021/01/07 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس (07 كانون الثاني 2021)، طابعاً بريدياً خاصاً بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الجيش العراقي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رعد المشهداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة أصدرت طابعاً لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، وقدم أركان أحمد شهاب الشيباني وزير الاتصالات صورة الطابع البريدي الخاص بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للتوقيع عليه احتفاء بالكرنفال والاستعراض العسكري لكافة قطعات الجيش وبكل صنوفه وأسلحته والذي تم إصداره وطباعته من قبل الشركة العامة للبريد والتوفير".وأضاف: "ليكون سفيرا مكملا للسفر الخالد لبطولات وأمجاد قادة وأمري ومراتب الجيش العراقي منذ تأسيسه ولغاية هذه اللحظة فهو الحامي والمدافع عن سور الوطن وحارس بواباته وأرضه ضد قوى الشر والظلام والإرهاب".

يتبع.



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