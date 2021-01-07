شركة آبل تترقب ’’براءة اختراع’’ جديدة

2021/01/07 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت تقارير صحفية، بأن شركة آبل الأمريكية ستحصل على ’’براءة اختراع’’، تمكن حاسبها المتنقل ’’ماك بوك’’ من شحن جميع أجهزة آيفون وآيبود وساعة آي ووتش.

وقال تقرير لموقع "باتينتلي أبل" المختص بأخبار الشركة، إن "زوج من براءات الاختراع الممنوحة لشركة أبل من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركية، سيسمح بالقيام بشحن ثنائي الاتجاه أو شحن عكسي".

وأضاف، أنه "ستتم عملية الشحن بوضع جهاز أبل مثل آيفون، على مسند راحة اليد لحاسوب ماك بوك".

وتابع التقرير أن "الفكرة وراء براءة الاختراع هذه هي السماح لشخص ما بزيادة شحن جهاز آيفون الخاص به، أثناء العمل على الكمبيوتر المحمول الخاص به، إذا ما نسي كابل الشحن".

وأشار الموقع، إلى أنه "تتوفر خاصية الشحن اللاسلكي العكسي بالفعل على عدد من أجهزة أندرويد، على الرغم من أن التكنولوجيا لا تزال في مهدها وهي حل منخفض الطاقة للغاية".

ولا تتوافق أجهزة "ماك بوك" حاليا مع تقنية الشحن اللاسلكي، لأنها مصنوعة من الألمنيوم، مما سيدفع أبل إلى إعادة تصميم أجهزتها بتقنية الشحن الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون الشحن عبر الكمبيوتر المحمول طريقة لزيادة بسيطة في شحن الهواتف، ولن يكون عمليا جدا لأن الطاقة التي سيوفرها الحاسوب لا تضاهي طاقة الكهرباء العادية.

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