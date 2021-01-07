وزارة الاتصالات تصدر طابعا خاصا بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي

2021/01/07 | 14:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اصدرت وزارة الاتصالات طابعا خاصا لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.وقال المتحدث الرسمي للوزارة رعد المشهداني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان الوزير اركان احمد الشيباني ، قدم صورة الطابع البريدي الخاص بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للتوقيع عليه احتفاء بالكرنفال والاستعراض العسكري لكافة قطعات الجيش وبكل صنوفه واسلحته "، مبينا :" ان الطابع تم اصداره وطباعته من قبل الشركة العامة للبريد والتوفير "./انتهى9

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