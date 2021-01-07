امين عام كتائب سيد الشهداء  يغرد بعد قرار قضائي عراقي ضد ترامب 

2021/01/07 | 14:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو آلاء الولائي، الخميس، قرار القضاء بإصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بانه "انت...

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