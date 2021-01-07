درجال : جاهزون لاستقبال اللجنة الخليجية بملف متكامل وملاعب متميزة

2021/01/07 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال :" ان العراق اليوم ، والبصرة تحديداً ، جاهزان لاستضافة الأشِقّاء في بطولة خليجي 25 الجماهيرية ، اكثر من أي وقت سبق، وملاعب البصرة وفنادقها وجميع الترتيبات اللوجستية للبطولة ستكون في أعلى المستويات".وقال درجال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان وفد اللجنة المُشكّـلة من قبل اتحاد كأس الخليج العربي سيزور البصرة ، خلال المدة ما بين 24 حتى 27 من الشهر الحالي لتفقد المدينة الرياضية والمرافق الخدمية الاخرى ، التي من المؤمل أن تستضيف بطولة الخليج المقبلة نهاية العام الحالي ".واوضح :" ان الحكومة العراقية وعلى اعلى المستويات ، اولت اهتماماً بالغاً بملف خليجي 25 وتتابعه بدقة ، وأغلب المنشآت والبنى التحتية جاهزة لاستقبال البطولة التي تنتظرها الجماهير الرياضية بشغف، وستقوم اللجنة خلال زيارتها المرتقبة بالاطلاع على سير العمل في المشاريع المرافقة وزيارة مشروع ملعب الميناء سعة 30 الف متفرج الذي اوشك على الاكتمال ليكون تحفة فنية رائعة تزدان بتواجد الاشقاء" .وتابع الوزير :" ان الاشقاء سيحضرون المباراة الودية بين العراق و الكويت، التي ستقام في ملعب البصرة الدولي، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي".وشدّد درجال على أن "ملف العراق أصبح جاهزاً تماما وان اية ملاحظات ستدونها اللجنة سيتم التعامل معها بمسؤولية" ، مشيرا الى أنه " لايجد في البصرة اي نواقص او تبريرات قد تحرم العراق ثانية من حق الاستضافة".واشار الى شغف الجماهير العراقية التي تتطلع لاستقبال الاشقاء في الخليج على ارض البصرة، راجيا ان يزول خطر فايروس كورونا تماما لتكون الملاعب البصرية محتشدة بآلاف الجماهير التي ستعطي للبطولة نكهةً ورونقاً خاصينِ يعيدان للأذهان استضافة العراق لبطولة خليجي بغداد 1979./انتهى9

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