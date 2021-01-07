الدفاع النيابية: امريكا تستخدم العراق للتجسس

2021/01/07 | 14:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، ان القوات الامريكية تستخدم الاراضي العراقية لاهداف التجسس ومتابعة انشطة المنطقة.

وقال عضو اللجنة في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب صوت على قرار يلزم الحكومة باخراج القوات الامريكية من البلاد وعليها ان تفعله سريعا”، لافتا الى ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يحق له ان يتكلم عن بقاء القوات الامريكية”.

واضاف ان “القوات الأمريكية تستخدم الأراضي العراقية للتجسس وهذا مخالف للاعراف الدولية واحترام السيادة”، مبينا ان “الشعب ينتظر قرار خروج القوات الأجنبية سريعا ومن ضمنها القوات الأمريكية المنتهكة للسيادة”.

ودعت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس الاربعاء، لاتخاذ اجراءات تجاه الدولة لحسم ملف الوجود الامريكي.



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