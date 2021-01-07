القبض على “داعشي” بارز بعملية امنية استباقية شرقي الفلوجة

2021/01/07 | 14:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد بمحافظة الانبار ،الخميس ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز بقايا خلايا عناصر “ داعش” الاجرامي بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” القوات الامنية نصبت كمينا لاحد ابرز خلايا داعش وتمكنت من اعتقاله اثناء محاولته الدخول الى مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.واضاف المصدر، ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته”، مبينا ان” المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب ويعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية لمشاركته مع عناصر عصابات داعش الاجرامية في مهاجمة القطعات العسكرية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على القضاء “.



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