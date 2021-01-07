الخارجية الروسية: الأحداث في واشنطن هي شأن داخلي أمريكي

2021/01/07 | 14:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ علقت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على الأحداث التي حصلت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرة أنها شأن داخلي أمريكي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بهذا الصدد: “في الوقت نفسه، نلفت الانتباه مرة أخرى إلى حقيقة أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة قديم، ولا يفي بالمعاييرالديمقراطية الحديثة، ويخلق فرصًا لانتهاكات عديدة، حيث أصبح الإعلام الأمريكي أداة للنضال السياسي، وتسبب هذا إلى حد كبير في الانقسام في المجتمع الذي لوحظ الآن في الولايات المتحدة”.وتابعت زاخاروفا قائلة: “نتمنى للشعب الأمريكي الصديق أن يعيش هذه اللحظة المأساوية في تاريخه بكرامة”.واقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة […]

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