الصحة تدعو ملاكاتها الحاصلين على الشهادات العليا إلى ملئ إستمارة التوزيع المركزي

2021/01/07 | 14:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعت وزارة الصحة، ملاكاتها الحاصلين على الشهادات العليا إلى ملئ الإستمارة الالكترونية للتوزيع المركزي.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة تدعو ملاكاتها الطبية والصحية والتمريضية الحاصلين على الشهادات العليا (الدبلوم – الماجستير – الدكتوراه – البورد العربي والعراقي) الى مراجعة دوائرهم لغرض …

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