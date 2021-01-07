أسعار الغذاء ترتفع للشهر السابع على التوالي.. الزيوت النباتية تقفز 4.7%

2021/01/07 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر السابع على التوالي في ديسمبر، وسجلت جميع الفئات الرئيسية، باستثناء السكر، مكاسب الشهر الماضي، وفقا لـ”رويترز”.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 107.5 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 105.2 نقطة في نوفمبر.

وكان الرقم المسجل في نوفمبر قبل التعديل 105.0 نقاط.

وبالنسبة لعام 2020 إجمالا، سجل المؤشر القياسي 97.9 نقطة في المتوسط، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويعادل زيادة 3.1 في المائة عن عام 2019.



لكنه ما زال أقل من ذروته التاريخية المسجلة في 2011 بأكثر من 25 في المائة.

وواصلت أسعار الزيوت النباتية تسجيل مكاسب قوية إذ قفزت 4.7 في المائة على أساس شهري في ديسمبر بعدما صعدت بأكثر من 14 في المائة في نوفمبر.



وصعد المؤشر بالنسبة لعام 2020 ككل 19.1 في المائة مقارنة بعام 2019.

وسجل مؤشر الحبوب زيادة أكثر تواضعا في ديسمبر بلغت 1.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق.



وخلال عام 2020، ارتفع المؤشر 6.6 في المائة في المتوسط عن مستويات 2019.

وخالف مؤشر السكر الارتفاع الذي سجلته المؤشرات الأخرى، إذ تراجع متوسط الأسعار 0.6 في المائة في ديسمبر.



لكن هذا المؤشر الفرعي سجل في عام 2020 ككل ارتفاعا بلغ 1.1 في المائة عن مستويات 2019.

ولم تصدر فاو تحديثا لتوقعاتها لحصاد الحبوب في العالم في يناير.وكانت المنظمة قد عدلت الشهر الماضي توقعاتها لموسم الحبوب لعام 2020 بالخفض، لثالث شهر على التوالي، إذ خفضتها إلى 2.742 مليار طن من 2.75 مليار طن في السابق.

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