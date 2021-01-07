الموقف الوبائي في العراق: انحسار الوفيات ومعدل الإصابات اليومية

2021/01/07 | 14:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الثاني 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 790 إصابة جديدة، فيما تماثل 1781 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 4 مصاباً بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية".

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