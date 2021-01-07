2021/01/07 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يوم الخميس، إن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعلن موعد عودة حركة التجارة والتنقل مع قطر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعلن موعد عودة حركة التجارة والتنقل مع قطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).