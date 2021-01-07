الصحة تسجل 790 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/07 | 14:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت 790 إصابة جديدة، فيما تماثل 1781 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 4 مصاباً بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية”.

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