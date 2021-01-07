سائرون: مذكرة القبض بحق ترامب ستنفذ حال دخوله العراق

2021/01/07 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد …

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، أن السلطات العراقية ستعتقل ترامب حال دخوله العرق.

وقال المسعودي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “أمر القبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سيكون في الداخل العراقي أي في حال دخوله العراق سيتم اعتقاله فورا”.

وأضاف، أن “مذكرة القبض لن تمضي في الخارج إلا عن طريق الانتربول وتأخذ الموافقات الدولية”، لافتا إلى “ضرورة إشراك فرق أممية في قضية جريمة المطار كون الجريمة اشتركت فيها عدة دول وبالتالي تعد جريمة دولية “.

وأصدر قاضي تحقيق الرصافة، في وقت سابق من اليوم، مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات النافذ.



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