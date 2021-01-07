تسجيل 790 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/01/07 | 15:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا المستجد في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انها سجلت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة 790 اصابة جديدة بالفايروس المستجد.

واضافت: ان عدد حالات الشفاء بلغ، مبينا ان حالات الوفيات بالفايروس كانت 4 حالات.

وأدناه جدول مفصل بالموقف الوبائي في عموم العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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