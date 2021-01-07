مكافحة الارهاب بالتعاون مع آسايش السليمانية تعتقل قياديا بتنظيم داعش

2021/01/07 | 15:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش الارهابي، يشغل منصباً مهماً في مدينة الفلوجة، مشيرا الى ان عملية الاعتقال جاءت بالتعاون مع آسايش السليمانية.

وقال رسول في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الأهداف المُنتمية لعصابات داعـش الإرهابيـة في منطقة (الـ5 كيلو) بمحافظة الأنبار".

وأضاف، أن "استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت واجباً نوعياً أسفر عن إلقاء القبض على ما يسمى عسكري قاطع زوبع - الفلوجة المُكنى ( أبو عائشة ) والمُنتمي لعصابات داعـش التكفيرية وبدلالة الإرهابي المُتهم وعلى ضوء الاعترافات".

وأشار رسول، إلى أنه "تم العثور على كدس من الأعتدة والأسلحة التي كان يحاول من خلالها عناصر عصابات داعش استهداف قطعات القوات الأمنية في مناطق شمال بغداد"، مبيّناً أن "هذه العملية جاءت بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية".

وأوضح، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذ واجباً نوعياً آخر أسفر عن إلقاء القبض على عُنصرين من عصابات داعـش الإرهابية في قضاء الفلوجة".

ووفقاً للبيان، فإن "جهاز مُكافحة الإرهاب، اختتموا سلسلة واجباتهم بإلقاء القبض على مُنتحل لصفة ضابط في جهاز مُكافحة الإرهاب، كان يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ويأخذ منهم مبالغ مالية لأغراض التعيين وغيرها".

PUKmedia اعلام المتحدث باسم القائد العام

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