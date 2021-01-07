المدرسي: إختطاف الجيش العراقي من قبل الديكتاتوريات وتوريطه في حروب عبثية سببه مواجهاته السابقة لأعداء المسلمين

2021/01/07 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

الخميس، إلى اكرام الجيش العراقي

والوقوف إجلالاً لمآثره التاريخية،

كالدفاع عن وحدة الأراضي العراقية،

ومساهماته الفاعلة في مواجهة "أعداء

المسلمين" في حروبهم مع العدو

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