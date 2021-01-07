روسيا تعلق على الأحداث في واشنطن

2021/01/07 | 15:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

علقت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على الأحداث التي حصلت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرة أنها شأن داخلي أمريكي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بهذا الصدد: “في الوقت نفسه، نلفت الانتباه مرة أخرى إلى حقيقة أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة قديم، ولا يفي بالمعاييرالديمقراطية الحديثة، ويخلق فرصًا لانتهاكات عديدة، حيث أصبح الإعلام الأمريكي أداة للنضال السياسي، وتسبب هذا إلى حد كبير في الانقسام في المجتمع الذي لوحظ الآن في الولايات المتحدة”.

وتابعت زاخاروفا قائلة: “نتمنى للشعب الأمريكي الصديق أن يعيش هذه اللحظة المأساوية في تاريخه بكرامة”.

واقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس.



وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ”عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة”.

هذا وصادق الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك رغم مقاطعة الجلسة ليلة أمس بسبب اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي.



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