آذان الكاظمي الغدار !! - احمد عبد الستار

2021/01/07 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_عبد_الستار آذن الكاظمي الغدار!!هدد احد قادة الميلشيات، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بقطع إذنيه كما تقطع آذان الماعز.



واصفا إياها في تغريدةٍ له ب" الكاظمي الغدر"...



ما لم يكف عن "اختبار صبر المقاومة" ...ضد حماقات ترامب الذي جعل المنطقة تغلي على صفيحٍ ساخن، ونيته بإشعال حرب شاملة ضد إيران".



ويبدو الرجل من خلال مقارنته بين الكاظمي والماعز، بأن خلفيته أما رعوي أو قروي من مربي الماشية، فهذه البيئات يشتهر في ......





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