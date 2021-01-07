ورقة حوار حول الحداثة العربية في حزب التجمع التقدمي-مصر - مارك مجدي

2021/01/07 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مارك_مجدي ورقة حوار حول الحداثة"كل ما هو صلب يذوب في الهواء, و كل المقدسات تُنتهك, و يصبح البشر مجبرين أخيراً علي مواجهة ظروف حياتهم و علاقاتهم بحس واقعي" البيان الشيوعي الحداثة هي قضية إشكالية بلا شك, و ينبع طابعها الإشكالي من الانقسام الملحوظ بين درجة تطور المجتمعات المختلفة في ظل عالم رأسمالي ينقسم إلي مجتمعات متقدمة وأخرى متخلفة.



فنحن نعرف جميعاً أن المجتمعات الأوروبية انتقلت لمستوى تطور أعل ......





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