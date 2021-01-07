الكعبي : المرحلة المقبلة لا تتحمل وجود الفاسدين في مفاصل الدولة ونجاح إدارتها يبدأ بالقضاء على كل مفسد

2021/01/07 | 15:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الخميس 7- كانون الثاني 2021, امير قبائل زبيد الشيخ سعد محمد المزهر السمرمد والوفد المرافق له .

وقال الكعبي ان الجميع مؤمن بأهمية دور القبائل والعشائر في العراق بإتجاه تقوية الاواصر المجتمعية ورص الصفوف والعمل الخالص لبلدنا العراق كعائلة واحدة لمواجهة الازمات التي تواجه دولتنا الان والمتعلقة بالمشاكل السياسية والامنية والاقتصادية والخدمية وغيرها , مؤكدا ان جزء من الحلول تقع مسؤوليته على المواطن نفسه كون النظام الحكومي والاداري منصب على خدمته اولا واخيرا “.

وتابع ان الحرب على المفسدين في مفاصل الدولة تبدأ من المواطن وحماية الممتلكات العامة من مسؤوليته ايضا وتشجيع الاستثمار ودعمه ايضا تبدا من المواطن , وعليه هنا يبرز دور القبيلة والعشيرة كجهة توعوية , فبدون التعاون والتآزر لا يمكن لأي حكومة مجابهة اي ازمة بمفردها “.

واوضح ان مجلس النواب بدورته الحالية حرص على تشريع قانون الانتخابات ببنود ضامنه لتمثيل حقيقي وفعلي لعموم المناطق , وهنا سيكون التمثيل النيابي للدورة المقبلة معبرا عن طموح جميع العراقيين على مستوى المحافظة والقضاء والناحية واي وحدة ادارية , وهذا مشروط بإن على المواطن ان يختار اختيارا صحيحا لمن يمثله ويدافع عن حقوقه “.

وختم سيادته حديثه بإن القادم سيكون افضل بجهود الخيرين الذين اخذوا على عاتقهم محاربة الفساد بكافة اشكاله فالمرحلة المقبلة لا يمكن تجاوزها الا بعد القضاء على هذه الافة وهذا لن يتم الا عبر وعي المواطن وبدء الحرب على الفساد من جبهة المواطن نفسه وبدعم القضاء العراقي النزيه والعادل “.

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