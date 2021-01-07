صالح والسفير الامريكي يؤكدان على احترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات

2021/01/07 | 15:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.مؤكدان على احترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات

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