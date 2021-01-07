صالح والسفير الأمريكي يؤكدان أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد والاعتداءات

2021/01/07 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، والسفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، اليوم الخميس (07 كانون الثاني 2021)، أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد والاعتداءات.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر".

وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد".

وأشار إلى أن "اللقاء، تناول مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات".

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