2021/01/07 | 15:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات تطالب البرلمان بتثبيت موظفي العقود استعداداً لـ"المبكرة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/07 | 15:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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