2021/01/07 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

وصف تحالف الفتح، الخميس، الاقليم بانه بات ملجأ للمطلوبين للقضاء العراقي والمحرضين على قتل العراقيين عبر الاعلام داعيا الى احترام الشراكة العراقية.

وقال النائب عن الفتح حامد الموسوي لـ/المعلومة/ ان “خيرات العراق موحدة ولا يمكن أن تحرم منطقة على حساب اخرى لعدم امتلاكها ثروات طبيعية”.

واضاف ان “هذه الثروات يجب ان يقابلها احترام السيادة والوحدة العراقية وعدم التفرد والتصرف بأشياء خارج القضاء والدولة”، مشيرا الى ان “كردستان تتصرف كدولة منفصلة بقراراتها وتصديرها للثروات الطبيعية”.

واوضح الموسوي ان “الاقليم بات ملجا ومحط للمطلوبين للقضاء العراقي لكثير من الاشخاص ومتهمين بقضايا ارهابية”، مبينا ان “البعض المطلوبين اتخذوا من كردستان منطلق لتوجيه الاعلام المحرض على قتل العراقيين”.

وتابع ان “كردستان اذا كانت صادقة النوايا عليها تسليم صادرات النفط الى بغداد وتسليم المطلوبين للقضاء العراقي المتورطين بدماء العراقيين من الذين كانوا يقودون المفخخات لقتل الوسط والجنوب”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: كردستان باتت ملجأ للمطلوبين للقضاء والمحرضين على قتل العراقيين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: كردستان باتت ملجأ للمطلوبين للقضاء والمحرضين على قتل العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).