عاجل | مجلس القضاء الأعلى يجري تغييرات وتعيينات جديدة بين قضاة محاكم الاستئناف

2021/01/07 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل |مجلس القضاء الأعلى يجري تغييرات وتعيينات جديدة بين قضاة محاكم الاستئنافتعيين القاضي كاظم عباس الخفاجي نائبا لرئيس محكمة التمييز الاتحاديةنقل رئيس محكمة استئناف النجف القاضي مسلم العماري الى رئيس محكمة استئناف بابلنقل رئيس محكمة استئناف بابل القاضي حيدر الخليفاوي الى رئيس محكمة استئناف النجفتعيين القاضي حيدر حنون رئيسا لمحكمة استئناف ميسان

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