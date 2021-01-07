صالح يبحث مع السفير الامريكي العلاقات بين البلدين وتطوير آفاق التعاون

2021/01/07 | 15:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير آفاق التعاون.وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان، ان الاخير “بحث خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق […]

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