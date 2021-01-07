2021/01/07 | 15:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 7 كانون الثاني 2021 في قصر السلام ببغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد.

كما تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يناقش مع السفير الامريكي اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يناقش مع السفير الامريكي اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).