2021/01/07 | 15:27 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة بحسب بيان تلقته 7sky، عن الموقف الوبائي لجائحة كورونا ليوم الخميس، والتي كشفت فيها عن تسجيل 790 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تسجل انخفاضا كبيرا في اعداد الاصابات بفايروس كورونا… 4 وفيات فقط 7 SKY TV.

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