وزارة الصحة تسجل 790 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/07 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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