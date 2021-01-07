الحكيم : الامن الانتخابي يعني حرية الناخب والمرشح في اختيار من يريد والتنافس على اساس البرامج

2021/01/07 | 15:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ان” الامن الانتخابي يعني حرية الناخب والمرشح في اختيار من يريد والتنافس على اساس البرامج”.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي في محافظة كربلاء ، اصطفوا مع مشروع الدولة وقواها ، داعيا الى انصاف كربلاء من خلال منحها موازنة متسقة مع عددها السكاني واعداد الزائرين الذي يدخلون لها.🔻🔻واشار الحكيم ان” كربلاء امام مشاريع مهمة كمصفى كربلاء ومطار كربلاء الذين سيوفران الاف فرص العمل ، مشددا على ضرورة انصاف القطاع الفندقي في كربلاء المقدسة لاهمية في تطوير القطاع السياحي وتوفير فرص العمل”.

واضاف ” نشعر بالرضا للمقبولة التي واجهها طرح العقد الاجتماعي وضرورة التخلص من تراكمات الماضي ، مشيرا الى ان” الامن الانتخابي يعني حرية الناخب والمرشح في اختيار من يريد والتنافس على اساس البرامج”.

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