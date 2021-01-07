دميرتاش يعلن دعمه لطلاب البوسفور

2021/01/07 | 15:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، دعمه لطلاب جامعة “البوسفور” الذين يتظاهرون ضد تعيين مسؤول سابق في حزب العدالة والتنمية في رئاسة جامعتهم.

ونشر دميرتاش المعتقل منذ 4 سنوات، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها: ماذا فعلتم يا شباب، أصواتكم تهز الأماكن هنا.



من يدري، أي الأماكن الأخرى التي ترتعد؟.

وانتفض طلاب جامعة البوسفور، عقب تعيين الرئيس أردوغان بموجب مرسوم نشر السبت الماضي، مليح بولو الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، رئيسا لجامعة البوسفور في إسطنبول.

وصدر قرار باعتقال 30 طالبا من جامعة البوسفور المشاركين في التظاهرات.

كماا وانتقد زعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، تعيين أردوغان شخصاً أدار عدة مهام في حزب العدالة والتنمية وكان مرشحا سابقا في البرلمان، عميداً لجامعة، وفي تغريدة له على تويتر قال داود أوغلو: ”الجامعات ليست أمكنة بلا أرواح، هي إقليم للعقول التي تتغذى من الحرية”.

وأكد أعضاء في هيئة التدريس بجامعة البوسفور، أن “بولو، هو أول رئيس جامعة يتم اختياره من خارج الجامعة منذ الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980”.

وأضافوا : “لا نقبل ذلك، لأنه ينتهك بوضوح الحرية الأكاديمية والاستقلالية العلمية وكذلك القيم الديمقراطية لجامعتنا”.

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