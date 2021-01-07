رئيس الجمهورية والسفير الأميركي يؤكدان على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد

2021/01/07 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير

الأميركي في بغداد ماثيو تولر، الخميس،

على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة

الجمهورية، في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن ا

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