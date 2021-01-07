الحكيم يدعو الى انصاف كربلاء

2021/01/07 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم،

الخميس، إلى انصاف محافظة كربلاء من

خلال منحها موازنة متسقه مع عددها

السكاني، كما دعا لاصطفاف مع ما سماه

"مشروع الدولة".

وقال الحكيم في كلمة ألقاها أمام حشد من

انصا

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