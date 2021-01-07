قمة الدنا.. وحاكمية (الگذل) الشقراء

2021/01/07 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نعمه العبادي

حظيت ما سميت بقمة العلا لدول مجلس

التعاون الخليجي بأهتمام اعلامي خليجي

ودولي كبير على اساس انها قمة مصالحة

بين قطر والسعودية والامارات، وعودة

لدولة قطر لحضور القمم الخليجية بعد

انق

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