2021/01/07 | 15:38 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية تخفيف التوترات في المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/07 | 15:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية تخفيف التوترات في المنطقة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية تخفيف التوترات في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).