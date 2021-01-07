مطالب أهالي ديالى بالتزامن مع مئوية الجيش العراقي | تقرير

2021/01/07 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الجيش العراقي أقامت الفرقة الخامسة في محافظة ديالى، احتفالا ضم مسؤولين حكوميين وشيوخ عشائر.وطالب الحضور بتعزيز تواجد قوات الجيش في مناطق المحافظة كافة.

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