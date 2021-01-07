(واخ) : تنشر اهم قرارات مجلس القضاء الاعلى

عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الاولى المنعقدة حضورياً في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 7 /1 /2021 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية الدكتور فائق زيدان وتم خلاله مايلي :
1.اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب وإعادة تشكيل بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل .
2.ناقش المجلس الاستعدادات الجارية لاحتفالية يوم القضاء العراقي بتاريخ 23 /1 /2021 وقرر أن يكون الاحتفال القادم بأعداد محدودة مراعاة للظرف الراهن بسبب انتشار فايروس كورونا .
3.نقل السيد رحيم نومان هاشم/ رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية إلى رئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية .
4.نقل السيد مسلم متعب مدب/ رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية إلى رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية .
5.نقل السيد حيدر جابر عبد/ رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية إلى رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية .
6.تكليف السيد حيدر حنون زاير/قاضي ومشرف قضائي في هيئة الإشراف القضائي في رئاستي محكمة استئناف (البصرة , واسط) الاتحادية للقيام بمهام رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية .
7.اقر المجلس ترشيح السادة القضاة المنتدبين إلى محكمة التمييز الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت على تعيينهم لمنصب قاضي في محكمة التمييز الاتحادية .
8.ترشيح السادة القضاة كلا من نجم احمد عبدالله وكاظم عباس حبيب وحسن فؤاد منعم لمنصب نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ومفاتحة رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين .
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