(واخ) : تنشر اهم قرارات مجلس القضاء الاعلى

2021/01/07 | 15:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الاولى المنعقدة حضورياً في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 7 /1 /2021 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية الدكتور فائق زيدان وتم خلاله مايلي :‏

‏1.‏اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب وإعادة تشكيل ‏بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل .‏

‏2.‏ناقش المجلس الاستعدادات الجارية لاحتفالية يوم القضاء العراقي بتاريخ 23 /1 /2021 وقرر أن يكون الاحتفال القادم بأعداد محدودة مراعاة للظرف الراهن بسبب انتشار فايروس كورونا .‏

‏3.‏نقل السيد رحيم نومان هاشم/ رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية إلى رئاسة محكمة استئناف ‏كربلاء الاتحادية .‏

‏4.‏نقل السيد مسلم متعب مدب/ رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية إلى رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية .‏

‏5.‏نقل السيد حيدر جابر عبد/ رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية إلى رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية .‏

‏6.‏تكليف السيد حيدر حنون زاير/قاضي ومشرف قضائي في هيئة الإشراف القضائي في رئاستي محكمة استئناف (البصرة , واسط) الاتحادية للقيام بمهام رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية .‏

‏7.‏اقر المجلس ترشيح السادة القضاة المنتدبين إلى محكمة التمييز الاتحادية إلى مجلس النواب ‏للتصويت على تعيينهم لمنصب قاضي في محكمة التمييز الاتحادية .‏

‏8.‏ترشيح السادة القضاة كلا من نجم احمد عبدالله وكاظم عباس حبيب وحسن فؤاد منعم لمنصب نواب ‏رئيس محكمة التمييز الاتحادية ومفاتحة رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين .‏

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