2021/01/07 | 15:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا ما جرى بين الرئيس صالح السفير الامريكي في بغداد

أكد الرئيس العراقي برهم صالح والسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، يوم الخميس، اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد في المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد".

وأضاف البيان "كما تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات".

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