الاتصالات تصدر طابعاً بريدياً باليوبيل الماسي للجيش

2021/01/07 | 15:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، طابع اليوبيل الماسي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، بتوقيع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان، إن “الوزارة أصدرت طابع لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي وقدم الأستاذ المهندس أركان أحمد شهاب الشيباني وزير الاتصالات صورة الطابع البريدي الخاص بالذكرى المئوية لتأسيس […]

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